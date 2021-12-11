تشكيل حكومة ائتلافية جديدة من 4 أحزاب فى بلغاريا

شكل حزب "نواصل التغيير" البلغاري الجديد الذي يكافح الفساد ائتلافا مكونا من أربعة أحزاب بعد ثلاثة انتخابات برلمانية غير حاسمة.

وسلم كيريل بيتكوف، الرئيس المشارك لحزب "نواصل التغيير" مسودة تشكيل الحكومة للرئيس البلغاري رومين راديف، اليوم السبت.

وتم تكليف بيتكوف، كمرشح أقوى كتلة برلمانية، بتشكيل الحكومة الجديدة.

ومن المتوقع أن يصوت البرلمان بعد غد الاثنين على أول حكومة منتظمة في الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي منذ شهر أبريل.

وأكد بيتكوف "أن شعار ائتلافنا سيكون عدم التسامح على الإطلاق مع الفساد".

كان حزب بيتكوف قد فاز في الانتخابات التي جرت في الرابع عشر من الشهر الماضي بنسبة 67ر25 في المئة من الاصوات ولكنه يعتمد على شركاء في حكومة ائتلافية ليتولى مقاليد الحكم.

وهؤلاء الشركاء، إضافة إلى الاشتراكيين، وهم الشيوعيون السابقون الذين فازوا بنحو 10 في المئة من الأصوات وحزب "هناك مثل هذا الشعب" الشعبوي بزعامة المغني ومقدم البرامج التليفزيونية سلافي تريفونوف الذي فاز بـ5ر9 في المئة من الأصوات، وتحالف بلغاريا الديمقراطية الذي فاز بنحو 6 في المئة من الأصوات.

وقال بيتكوف إن الحكومة المقترحة من أربعة أحزب سوف تستمر أربع سنوات.

وتتمثل الأولويات في الإصلاح القضائي الذي تأخر ومكافحة الفساد والتعامل حاليا مع أسعار الكهرباء الآخذة في الارتفاع وأزمة وباء كورونا.

وأبلغ بيتكوف الرئيس راديف، الذي كلفه بتشكيل الحكومة، "حان الوقت لكي يرى الشباب البلغاري في الخارج بلغاريا مقصدا واعدا للعودة إليها".

وأضاف "حان الوقت لكي ترى جداتنا وأجدادنا وأمهاتنا وآباؤنا بلغاريا كمكان يمكنهم أن يكبروا سنا فيه بطريقة عادلة مع معاشات عادلة"، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وأعلن بيتكوف لاحقا عن توزيع الحقائب الوزارية.

وسيتولى الرئيس المشارك لحزب "نواصل التغيير" آسين فاسيليف منصب وزارة المالية الذي تولاه من قبل، كما سيكون مسؤولا عن استخدام التمويل القادم من الاتحاد الأوروبي.

وتخرج بيتكوف "41 عاما"، وفاسيليف "44 عاما" في جامعة هارفارد الأمريكية المرموقة.

وستتولى تيودورا جينتشوفيسكا، خريجة الأكاديمية العسكرية في صوفيا، التي عملت مؤخرا في مكتب الرئاسة، منصب وزيرة الخارجية.