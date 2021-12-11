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تحدث محمد مجدي أفشة نجم وسط منتخب مصر عن الانتصار على الأردن والتأهل لنصف نهائي كأس العرب.

وصعد منتخب مصر لنصف نهائي كأس العرب بعد الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليضرب موعدا مع منتخب تونس في قبل النهائي.

وقال أفشة عقب اللقاء:"الحمدلله على المكسب، المباراة كانت صعبة في الشوط الاول، هدف مروان رجعنا للمباراة مرة أخرى".

وعن إصابته:"أنا جاهز والمباراة القادمة سأكون متواجدا، كانت شد في العضلة الأمامية، وكنت أتدرب 3 مرات يوميا من أجل اللحاق بمباريات مصر فى البطولة، والحمدلله استطعت أن ألعب وأن اساعد المنتخب اليوم".

وأتم:"جميع اللاعبين في حالة تركيز عالية، والشخصية والروح متواجدين عند عناصر الفريق وهذا هو الأهم".