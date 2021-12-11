اللجنة الأولمبية تعتمد فوز شريف مصطفى برئاسة اتحاد الكونغ فو

اعتمدت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة هشام حطب، نتائج انتخابات الاتحاد المصري للووشو كونغ فو للدورة الانتخابية 2021 / 2024 التي أقيمت في مقر اللجنة الأولمبية يوم 20 نوفمبر الماضي.

واشتمل خطاب اعتماد انتخابات الكونغ فو الصادر عن اللجنة الأولمبية فوز شريف مصطفى في منصب رئيس الاتحاد المصري للوشو كونغ فو ليعود لقيادة الاتحاد المحلي بقائمة اشتملت على كلا من : سعيد صلاح عبد المقصود، محمد محي الدين أبو زيد، محمود شعبان خيري، أحمد عبد العزيز غريب، علي محمد إبراهيم مصطفى، وائل مصطفى عبد الكريم، الكيلاني فاروق الكيلاني.

واعتبر شريف مصطفى، رئيس الاتحاد المصري للوشوو كونغ فو، والاتحاد الإفريقي، ونائب رئيس الاتحاد الدولي للوشوو كونغ فو، أن اعتماد اللجنة الأولمبية نتائج انتخابات الاتحاد نقطة بداية تحقيق ما تعهد بتنفيذه على أرض الواقع وبما يحقق تطلعات وآمال أسرة اللعبة.

وأشار شريف مصطفى إلى أن مجلس إدارة الاتحاد المصري للوشوو كونغ فو يواصل عقد الاجتماعات من أجل الاستقرار على خطة النشاط الرياضي للموسم الجديد بهدف سرعة تفعيله متعهدا بمواصل الجهد من أجل تطوير اللعبة.

وجاء خطاب اللجنة الأولمبية كالتالي :

«قرار رئيس اللجنة الأولمبية المصرية رقم 40 لسنة 2021 لاعتماد نتائج انتخابات الاتحادات الرياضية

رئيس اللجنة الأولمبية المصرية

بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون 71 لسنة 2017 بشأن الرياضة وعلى الميثاق الأولمبي، وعلى النظام الأساسي للجنة الأولمبية المصرية المنشورة بالوقائع المصرية بالعدد 188 تابع (أ) وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية للجلسة الأولى للاتحاد المصري للوشوو كونغ فو لانتخابات مجلس الإدارة الجديدة للدورة 2021 / 2024 وعلى محضر إجراءات انتخابات مجلس إدارة الاتحاد المصري للوشوو كونغ فو عن الدورة 2021 / 2024 وعلى كتاب مجلس إدارة الاتحاد المصري للوشوو كونغ فو بطلب اعتماد النتيجة

تعتمد نتيجة انتخابات مجلس إدارة الاتحاد المصري للوشوو كونغ فو للدورة 2021 / 2024 بفوز كل من السادة :

1- شريف محمد سيد مصطفى .. الرئيس

2- سعيد صلاح عبد المقصود .. عن منصب العضوية

3- محمد محي الدين أبو زيد.. عن منصب العضوية

4- محمود شعبان خيري محمد.. عن منصب العضوية

5-أحمد عبد العزيز غريب.. عن منصب العضوية

6- علي محمد إبراهيم مصطفى.. عن منصب العضوية

7- وائل مصطفى عبد الكريم .. عن منصب العضوية

8- الكيلاني فاروق الكيلاني.. عن منصب العضوية.»