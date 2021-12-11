الحكومة الإثيوبية تسيطر على الطريق الرئيسي الرابط بين إقليم أمهرة وعاصمة تيجراي

أعلنت الحكومة الإثيوبية عن سيطرتها على الطريق الرئيسي الرابط بين إقليم أمهرة ومدينة مقلي عاصمة تيجراي، وذلك وفقًا لما أوردته فضائية «العربية»، في خبر عاجل لها، مساء اليوم السبت.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، قد أجرى محادثات دولية وإقليمية تناولت الوضع الراهن والقضايا الإنسانية بالبلاد.

وقال آبي أحمد، في تغريدة على تويتر، الخميس، إنه أجرى محادثات هاتفية مع كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فكي، ورئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل حول القضايا الإنسانية والوضع الراهن في إثيوبيا.

وأتت المحادثات عقب عودة آبي أحمد إلى مكتبه من مناطق القتال وانتهاء الجولة الأولى من العملية التي بدأها الجيش الإثيوبي ضد جبهة تحرير تجراي، التي استعاد خلالها عددا من المدن الرئيسية بإقليم أمهرة وتحرير كامل المناطق في إقليم عفار من قبضة جبهة تحرير تجراي التي تصنفها الحكومة الإثيوبية بالإرهابية.

ووصف آبي أحمد محادثاته حول الوضع الراهن والأوضاع الإنسانية ببلاده بالمثمرة، قائلا إن بلاده بصفتها عضوًا مؤسسًا لكل من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، ظلت من دعاة التعددية المتجذرة باحترام السيادة الوطنية.