الأقصر تنظم حفلا بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد

نظمت محافظة الأقصر، بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية احتفالية في ديوان عام المحافظة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد، بحضور المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء محمد مدحت رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بالأقصر، وجميع القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وهنأ محافظ الأقصر قيادات وأعضاء هيئة الرقابة الإدارية بهذه المناسبة الهامة، مثمناً الخطوات التي اتخذتها الدولة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي مرحلتها الأولى في ديسمبر 2014، ومرحلتها الثانية ضمن فعاليات منتدى أفريقيا 2018 بشرم الشيخ، وهي الاستراتيجية التي جعلت مصر تحظى بإشادة الأمم المتحدة نتيجة جهودها في مكافحة الفساد والوقاية منه، منوها بأهمية تضافر جهود الدولة والمجتمع للعمل على دعم جهود مكافحة الفساد وتطبيق مفهوم الحوكمة وتقديم الدعم الكامل للأجهزة الرقابية.

وأكد رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية أهمية التعاون بين جميع المؤسسات للمساهمة في مواجهة الفساد، وتيسير الحصول على الخدمات لتحقيق التقدم، مشيراً إلى ما اتخذته هيئة الرقابة الإدارية من إجراءات متمثلة في الحملات الدعائية وتوعية المواطنين بمواجهة الفساد؛ لينعكس ذلك على استكمال العمل في برامج تطوير الخدمات الحكومية والارتقاء بمعدلات الأداء وتحسينها؛ لإسراع وتيرة تنفيذ مشروعات البنية التحتية.

وخلال الاحتفالية، تم عرض فيلم عن جهود هيئة الرقابة الإدارية وإنجازاتها في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمنع الفساد والوقاية منه وتنفيذ العديد من الحملات لوقف ومكافحة الفساد بجميع أشكاله وصوره.