 التضامن تنظم زيارة تعريفية لأبناء دور الرعاية للأزهر - بوابة الشروق
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التضامن تنظم زيارة تعريفية لأبناء دور الرعاية للأزهر

آية عامر:
نشر في: السبت 11 ديسمبر 2021 - 1:39 م | آخر تحديث: السبت 11 ديسمبر 2021 - 1:39 م
حرصت وزارة التضامن الاجتماعي على تنفيذ زيارات تعريفية وتثقيفية وتوعوية للمؤسسات الوطنية والدينية في مصر، وذلك من أجل تنمية روح الولاء والانتماء والمواطنة لدى الأجيال القادمة، وكذلك التعرف علي الدور الوطني والديني المهم لتلك المؤسسات، وتصطحب الأطفال في الزيارات هبة أبو العمايم مستشار وزارة التضامن الاجتماعي للرقابة والتفتيش ومسئول تنفيذ المبادرة ومنسق الأزهر الشريف حسن خليل.

وأكدت هبة أبو العمايم أن الزيارة لجامع الأزهر وزيارة المركز الخاص برصد الفتاوي والإطلاع علي أقسامه لتعزيز التواصل المجتمعي وتثقيف الأبناء من دور الرعاية والدمج المجتمعي وغرس قيم الانتماء والمواطنة لدي الأطفال والشباب من أبناء هذه دور.

وأضافت أن الزيارة تأتي كذلك استكمالا لسلسلة الزيارات التي نظمتها الوزارة من قبل متحف القوات المسلحة، والأزهر الشريف، والكاتدرائية المرقسية بالعباسية ، ومتحف القوات الجوية، وغيرها من الأماكن الأثرية.

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