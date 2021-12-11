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المجلس الرئاسي الليبي: سعينا منذ اليوم الأول إلى تثبيت وقف إطلاق النار

المجلس الرئاسي الليبي<br/>
المجلس الرئاسي الليبي
هديل هلال
نشر في: السبت 11 ديسمبر 2021 - 7:58 م | آخر تحديث: السبت 11 ديسمبر 2021 - 7:58 م

قال نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، عبد الله اللافي، إن المجلس سعى منذ اليوم الأول لتوليه مهامه على تثبيت وقف إطلاق النار، ووقف الاقتتال بين أبناء الشعب الواحد، وتسخير كل قطرة عرق في تنمية ليبيا.

وأضاف في بيان نشره المجلس عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء السبت: «وقد وفقنا الله أن وصلنا إلى هذا اليوم الذي يجلس فيه شخصيتين عسكريتين لا يشك أحد في ولائهما للوطن.. أن يجلسا ولا أجندة أمامهما سوى أجندة ليبيا الواحدة، التي يذود جيشها الموحد عن حياضها، ويحمي أراضيها، ومكتسباتها».

وأضاف: «إن اللقاء بين رئيس الأركان في حكومة الوحدة الوطنية محمد الحداد، والمكلف بمهام قائد الجيش الوطني الليبي عبد الرازق الناظوري، اليوم بمدينة سرت، هو خطوة نحو مشروع بناء الدولة الليبية الجديدة وجيشها الموحد، الذي يتولى الذود عن حياضها وحماية حدودها، ونثمن عالياً كافة الجهود التي أوصلتنا لهذا اليوم، والذين كرسوا كل وقتهم لوأد شبح الحرب والفرقة».


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