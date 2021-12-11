الأهلي يعلن سلبية مسحة عمار حمدي

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قال أحمد ابو عبلة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن عمار حمدي لاعب الفريق اشتكى من نزلة برد وأجرى مسحة طبية وجاءت النتيجة سلبية.

وأشار رئيس الجهاز الطبي إلى أنه منح اللاعب راحة من مباراة اليوم على أن يتم تقييم حالته لتحديد فرص مشاركته في التدريبات الجماعية.

ويخوض الأهلي مباراة ودية اليوم مع طلائع الجيش على استاد جهاز الرياضة العسكري، استعدادا لمواجهة الرجاء المغربي المقرر لها يوم 22 ديسمبر الجاري في قطر على كأس السوبر الإفريقي.

ويخوض الاهلي ثاني ودياته قبل السفر إلى قطر أمام سموحة يوم ١٥ ديسمبر الجاري.

ويسعى بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق إلى تجهيز جميع اللاعبين قبل السوبر الإفريقي.