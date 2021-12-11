قال المشرف العام على إدارة الآثار المستردة بوزارة السياحة والآثار، الدكتور شعبان عبد الجواد، إن: "الدولة المصرية نجحت في إعادة 29 ألفا و300 قطعة أثرية منذ 2011 وحتى الآن، فيما تم استرداد 5 آلاف و 300 قطعة أثرية فى العام الحالي فقط، من متحف الإنجيل المقدس بواشنطن".

وشدد عبد الجواد ، في مقابلة خاصة مع برنامج "الحياة اليوم" الذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل عبر قناة "الحياة"، مساء اليوم السبت، على أن كل القطع المهربة مسجله بمحاضر فقد ، وجاري العمل على استردادها، كما أن الإدارة العامة للآثار المستردة، تراقب العالم، من خلال مراقبة المزادات التى تتم بالدول الأجنبية، بجانب متابعة البيع المباشر على الشبكات الدولية، والمنافذ الأثرية المصرية.

وبين أن الأصعب بالنسبة لنا فيما نواجهه في استرداد الآثار المصرية، هو ما يتم عرضه على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتابع : "أننا نسترد كل شهر قطع أثرية مصرية، والعالم يستهدف استنساخ التجربة المصرية في استرداد الآثار المهربة".

ولفت إلى أن أول خطوة بعد استرداد الآثار المهربة، يجرى لها ترميم بالمخازن، ثم يتم عرضها بالمتحف طبقا لسيناريو العرض، مثل أول وأقدم هيكل عظمى بشرى بمتحف الحضارة، والذي كان عائدا من بلجيكا.