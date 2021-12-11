الأمن اللبناني يُحبط تهريب 4 ملايين حبة كبتاغون إلى السعودية

أعلنت مديرية الأمن الداخلي اللبنانية، اليوم السبت، إحباط عملية تهريب 4 ملايين حبة كبتاغون إلى السعودية عبر الأردن.



وقالت المديرية، في بيان نشرته عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إنّ معلومات مؤكدة توافرت لديها عن التحضير لعملية تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون داخل شحنة كبيرة من البن، من لبنان إلى الأردن، ومن ثم إلى المملكة العربية السعودية.



وكانت السلطات السعودية قد كشفت مؤخرًا، عن إحباط سبع محاولات لتهريب كميات كبيرة من المخدرات عبر "منفذ حديثة" الحدودي شمالي المملكة.



وأفادت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية، بأنّها أحبطت سبع محاولات لتهريب أكثر من 2.1 مليون حبة كبتاغون بمنفذ الحديثة، عُثر عليها مخبأة ضمن إرساليات وردت إلى المملكة عبر المنفذ.



وأضافت الهيئة أنه "عند خضوع عدد من الإرساليات للإجراءات الجمركية المعتادة، عثر على كميات من حبوب الكبتاغون مخبأة بطرق احترافية، حيث تم في محاولة التهريب الأولى إحباط تهريب (467.441) حبة كبتاغون مخبأة في تجويف أسفل أرضية إحدى الشاحنات القادمة عبر المنفذ".



وتفرض المملكة العربية السعودية عقوبات مشددة على من يقومون بترويج وتهريب المخدرات قد تصل إلى الإعدام.