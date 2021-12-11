أنشيلوتي يعلن جاهزية بنزيما لديربي مدريد

أعلن كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد الإسباني جاهزية كريم بنزيما، نجم فريقه لمواجهة أتلتيكو مدريد، ضمن منافسات الليجا.

وقال المدرب الإيطالي أنشيلوتي في تصريحات بالمؤتمر الصحفي: "بنزيما تدرب جيدًا اليوم. أحاسيسه جيدة وسيلعب غداً".

وإضاف: "تدربنا جميعاً باستثناء داني سيبايوس وأريد تسليط الضوء على عمل الفريق الطبي والمعدين البدنيين لأن كون الفريق كله تقريباً جاهزاً في هذه المرحلة من الموسم يؤكد ان العمل الذي يقومون به جيد جدًا".

وعن حالة جاريث بيل، قال أنشيلوتي: "إنه بخير وسيكون في الفريق. يمكنه اللعب على الرغم من أنني لا أعرف ما إذا كان سيفعل ذلك أساسيًا".

وأتم أنشيلوتي: "إنه جاهز للعب من البداية وأثناء المباراة. كونه في قائمة الفريق يعني أنه مستعد ومتحفز للعب، هذا ما أراه في التدريبات".

ويواجه ريال مدريد غريمه وجاره اللدود أتلتيكو مدريد في العاشرة من مساء غدًا الأحد، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الدوري الإسباني.