قال نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو إن موسكو مستعدة لتعزيز حوار على قدم المساواة مع الغرب يستند إلى القانون الدولي، محذرا من أن روسيا لن تقبل أن يتم محاضرتها من قبل أي كيان أو أشخاص.

وأضاف رودينكو- في تصريحات خلال منتدى الشباب الدولي للمواطنين الروس في مينسك -حسب وكالة "تاس" الروسية ،اليوم السبت- "نحن لا نفرض شيئا على أي شخص ولا نُحاضر أي شخص ، نحن مستعدون لتعزيز حوار متساو مع كل الدول بناء على القانون الدولي، وفي الوقت نفسه لا نريد أن يُحاضرنا أي شخص، أو يبتزنا أو يتدخل في شئوننا الداخلية".

وشدد رودينكو على أن الوضع العالمي يظل صعبا، مشيرا إلى أن "السبب الرئيسي لذلك هو أن شركائنا في الغرب ليسوا مستعدين للاعتراف بحقيقة تشكيل نظام عالمي متعدد المراكز، ويسعون بعناد إلى حل القضايا الناشئة بالقوة باستخدام مجموعة واسعة من الأدوات غير القانونية".

وأوضح أن "الغرب فرض عقوبات أحادية الجانب وأحيانا تدخل بشكل مباشر في شئون دول أخرى ذات سيادة، فضلا عن الثورات الملونة"، لافتا إلى أن تلك محاولات متعمدة لتدمير البنية القانونية الدولية التي أنشئت بعد الحرب العالمية الثانية وتمركزت حول الأمم المتحدة، مضيفا أن تلك المحاولات هدفها استبدال النظام العالمي بنظام مبني على القواعد ويتم تطويره في السر عبر المنصات التي تراها دول الغرب ملائمة، متجاوزة بذلك الأمم المتحدة.