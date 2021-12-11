شولتس: نريد أن نطبع سياسة العشرينيات من القرن الحالي

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قال المستشار الألماني أولاف شولتس (الحزب الاشتراكي الديمقراطي)، إن فترة حكم الائتلاف الحالي ينبغي أن تستمر لما بعد الفترة التشريعية الحالية.

وأضاف شولتس، اليوم السبت، في المؤتمر العام للحزب في برلين: "نريد تشكيل سياسة العشرينيات من القرن الحالي، وسيكون عقد العشرينيات جيدا لجمهورية ألمانيا الاتحادية".

ووعد شولتس بأن الحكومة ستنفذ أيضا الوعود السياسية التي قطعتها الأحزاب على نفسها خلال الحملة الانتخابية.

وذكر شولتس، أن السنوات القليلة المقبلة ستتمحور حول الاحترام، ويذكر أنه كان الشعار الأساسي لحملة شولتس الانتخابية.

وواصل شولتس القول: "كنا نعني ذلك بجدية بالغة كأصدقاء فعليين لعامة الشعب".

وقال المستشار الجديد إن الكثيرين ليسوا متأكدين مما إذا كانت العولمة والتغير التكنولوجي جريا بشكل جيد.