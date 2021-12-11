الرئيس الإيراني: اتفاقيات التطبيع مع الكيان الصهيوني لن تجلب الأمن لأطرافها

انتقد رئيس الجمهورية آية الله إبراهيم رئيسي اليوم السبت قيام بعض دول المنطقة بتطبيع العلاقات مع إسرائيل.



وقال رئيسي في اجتماع مع سفراء ورؤساء بعثات الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الدول الجارة، "إن التطبيع لن يجلب الأمن لا للكيان الصهيوني ولا للدول المطبعة"، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).



وأضاف أن هذه الدول تحاول تطبيع علاقاتها مع "الصهاينة من جهة وتجعل الكيان الصهيوني قريبا من حدودنا من جهة اخرى"، مشددا على أن تواجد " الكيان الصهيوني في الدول المطبعة قرب حدودنا لن يكون لصالح أحد".



وحول محادثات فيينا، قال رئيسي: يمكن التوصل إلى اتفاق جيد في مفاوضات فيينا إذا قرر الطرف المقابل الغاء الحظر، مؤكدا "أننا ننخرط بجدية في مفاوضات فيينا وتقديمنا مقترحات عملية يثبت ذلك".



وأكد رئيس إيران "علاقاتنا مع دول الجوار من أجل مواجهة الحظر وابطال مفعولها هي حركة استراتيجية بالنسبة لسياستنا الخارجية وليست تكتيكا" .



وشدد على أن إيران تريد الخير لدول المنطقة والتعامل معها في مختلف المجالات سيسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.



وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أمس الجمعة، أن مفاوضي إيران والقوى الدولية في فيينا احرزوا تقدما في إنقاذ المباحثات النووية بين الطرفين، بعد أن بدت مقترحات إيرانية معدلة تم طرحها فى الأسبوع الماضي، أنها تعرقل الجهود الدبلوماسية.



وهذه المباحثات هي الأولى منذ تولي حكومة متشددة جديدة السلطة في إيران في أغسطس.