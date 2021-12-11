الري: بدء تنفيذ مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة الشهر المقبل

أعمال صيانة سنوية للقناطر الرئيسية والأهوسة الملاحية بتكلفة ٦٥ مليون جنيه

بحث وزير الموارد المائية والري، الدكتور محمد عبد العاطي، مع رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى؛ موقف تنفيذ عدد من المشروعات التي ينفذها القطاع لتحديث وتأهيل وصيانة منشآت الري بمختلف محافظات الجمهورية.

وتناول الاجتماع موقف عملية تدعيم قناطر زفتى، الواقعة شمالي مدينة زفتى على فرع دمياط، من خلال تدعيم وتأهيل فتحات القناطر وتدعيم البغال وصيانة البوابات وإعادة تأهيل المباني وعمل مشاية جديدة بالخلف وتدعيم مشاية الأمام وتدعيم وتجديد الهدار خلف قناطر زفتى.

ونوه بيان لوزارة الري إلى أن قناطر زفتى جرى الانتهاء من إنشائها في عام 1903، وهي تتكون من 50 فتحة بعرض ٥ أمتار لكل واحدة، وهويس قديم بعرض ١٢ مترا، بالإضافة لهويس ملاحي من الدرجة الأولى بعرض ١٧ مترا، وطريق أعلى القنطرة بعرض ٩ أمتار بخلاف رصيفين بعرض ٣ أمتار، وونشي عربة علوي لرفع بوابات القنطرة.

كما أشار إلى أنه سبق إجراء دراسة جدوى فنية وبيئية واقتصادية لقناطر زفتى بمعرفة مكتب استشاري فرنسي، والتى أظهرت كفاءة منشآت القناطر مع الحاجة لتنفيذ عملية تأهيل للقناطر على مرحلتين لرفع كفاءتها وثباتها وضمان استقرارها وإطالة العمر الافتراضي لها وتحسين كفاءة تشغيلها، لافتا إلى الانتهاء من المرحلة الأولى لأعمال التدعيم والتأهيل في عام ٢٠١٩.

ونوه إلى أن العمل جارٍ حاليًا على تنفيذ المرحلة الثانية، والتى تهدف لاستكمال تدعيم قناطر زفتى بالإضافة لتدعيم قنطرة وهويس فم المنصورية وقنطرة عمر بك لرفع كفاءة تشغيل القناطر وإطالة العمر الافتراضى لها.

كما استعرض الاجتماع موقف مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة، والذي يعد أحد المشروعات المهمة في مجال تأهيل منشآت الري الكبرى، حيث تم طرح مناقصة عامة عالمية لتنفيذ المشروع، وتم فتح المظاريف الفنية والمالية بتاريخ 18 مايو 2021، والانتهاء من أعمال البت الفني وانتهاء التفاوض مع الشركة المسند إليها الأعمال، وجار التجهيز لتوقيع عقد العملية لبدء التنفيذ المخطط له في شهر يناير المقبل.

وتهدف عملية التطوير لتوفير منظومة متطورة للتحكم في تصرفات ٧ ترع فرعية تغذيها المجموعة بزمام حوالي ١.٦٠ مليون فدان في 5 محافظات، هي: (أسيوط – المنيا – بني سويف - الفيوم – الجيزة).

وأشار بيان «الري» إلى أن قطاع الخزانات والقناطر الكبرى ينفذ أعمال الصيانة اللازمة للقناطر الرئيسية الواقعة على نهر النيل والرياحات والترع الرئيسية والقناطر الفاصلة بجميع عناصرها (بوابات – أوناش – جنازير – أجهزة تشغيل – التصوير أسفل المياه – الجسات داخل وخارج المنشآ – أعمال الحقن – الترميم) بتكلفة سنوية تصل إلى حوالي ٦٥ مليون جنيه.

وأضاف أنه وفي إطار تطوير الملاحة النهرية بمجرى نهر النيل الرئيسي وفرعيه دمياط ورشيد والترع الرئيسية، فإن القطاع ينفذ عملية تحديث لأنظمة تشغيل بوابات هويس ومفيض سد دمياط، والانتهاء من تنفيذ عملية تدعيم وتحديث الهويس الشرقي بقناطر إسنا الجديدة الواقعة على نهر النيل والذى تم افتتاحه في شهر مايو الماضي، وتنفيذ عملية تأهيل كباري الوصلة الملاحية بترعة الإسماعيلية من الفم حتى كيلو ٥٠.٥٠٠، وتأهيل ٣ أهوسة بذات المسافة، وهي هويس فم ترعة الإسماعيلية الجديد وهويس سرياقوس وهويس المنير، بالإضافة لتنفيذ عملية تأهيل لهويس نهاية ترعة الاسماعيلية.