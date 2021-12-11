جمعية اللاعبين المحترفين تنظم معسكرا مغلقا للاعبي الانتقال الحر

في إطار الخدمات الرياضية والرعاية الشاملة للاعبي كرة القدم، تنظم جمعية اللاعبين المحترفين المصرية برئاسة مجدي عبدالغني نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق معسكرا تدريبيا مغلقا خلال الشهر الجاري للاعبي الكرة غير المقيدين في أندية أخرى.

ويأتي تنظيم المعسكر المغلق تحت اشراف جهاز فني تدريبي يقوده شريف الخشاب نجم المحلة السابق وهاني العقبي نجم الاهلي السابق من أجل رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين وتجهيزهم فنيا تمهيدا لانتقالهم لأندية أخرى في الدوري الممتاز ودوريات الدرجة الثانية والثالثة والرابعة في فترة الانتقالات الشتوية القادمة الشهر المقبل.

وتسعى الجمعية من وراء المعسكر تقديم العون للاعبين عبر تأهيلهم فنيا وبدنيا ليكونوا جاهزين للتوقيع لأي نادي يبحث عن صفقات قوية في الانتقالات الشتوية في ظل تضرر هذه المجموعة من عدم الارتباط بأندية في فترة الانتقالات الصيفية الماضية والتدرب بشكل فردي.

وعقد مجدي عبد الغني رئيس جمعية اللاعبين المحترفين إجتماعاً مع الجهاز الفني واللاعبين الغير مقيدين في مقر الجمعية من أجل تحديد المعسكر السنوي الذي ينطلق قريباً في هذه الشهر من أجل دعم اللاعبين لإيجاد عقود جديدة لهم الفتر القادمة.

وحضر الإجتماع مجدي عبد الغني رئيس جمعية اللاعبين المحترفين وصلاح عبد الفتاح أمين الصندوق وشريف الخشاب واللاعبين الذين سيتواجدون داخل المعسكر لمعرفة كافة التفاصيل، وتُقيم الجمعية مُعسكر للاعبين في أحد الفنادق ولمدة 15 يوما لتأهيل وإعداد اللاعبين الذين لم ينضموا لأي فريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية لتجهيزهم بدنياً وفنياً ومساعدتهم على العودة للملاعب.