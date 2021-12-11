يبقى الفيلم اللبنانى "دفاتر مايا - Memory Box"، الذى يعرض على شاشة مهرجان البحر الأحمر السينمائى، تجربة متميزة سينمائيا، فيها أعاد المخرجان جوانا حاجى توما وخليل جريج، صدمة الماضى لتطارد الحاضر، وجعلتنا نتفاعل بشكل مباشر مع تاريخهم وصدماتهم وهواجسهم خلال الحرب الأهلية بلبنان وبالتحديد فى الفترة من 1982 وحتى 1988.

يستكشف المخرجان ونحن معهما أهمية الذاكرة الشخصية والتاريخية فى دراما تقفز بين مونتريال وبيروت، حيث تمتد مأساة الحرب الأهلية اللبنانية إلى ما بعد الثمانينيات إلى الجيل الثالث من عائلة أعيد توطينها فى كندا، تلك العائلة التى نجحت فى توصيل رسالتها بفضل أداء بطلاتها الرائعات وتتابع الصورة بجدولها الزمنى المتواصل الذى يقفز من بيروت وقت الحرب تحت القصف والهدوء الراسخ لمونتريال الحديثة وتأثير تلك الصورة بوجهيها على فكر ومشاعر ونمط حياة ووجود.

الفيلم عبارة عن اندماج كثيف للغاية للعناصر التى تشكل إحساسنا بالوقت والذكريات، بما فى ذلك مجمعات من مئات الصور القديمة ولقطات محببة ودفاتر وأغانى وموسيقى ومقاطع صوتية ومقالات صحفية يصل صوتها من الماضى بشكل غير متوقع خلال عاصفة ثلجية فى منزل مايا الكندى (ريم تركى) وابنتها المراهقة أليكس (بالوما فوتييه)، 14 عاما، حيث تعيش مايا فى مونتريال مع ابنتها المراهقة أليكس بعد أن تركهما والدها لتأسيس عائلة جديدة في فرنسا، عشية عيد الميلاد، تتلقى مايا صندوقا يحتوى على المجلات والأشرطة والصور التى عهدت بها إلى صديقتها المقربة ليزا عندما غادرت لبنان إلى باريس، وبينما ماتت ليزا اعيد «صندوق الذاكرة» إلى المرسل، وهنا ترفض مايا فتح صندوق، ونجد الفتاة أليكس لديها شغف لفتح الأوراق لكن جدتها تيتا (كليمنس صباغ) تقنعها بإخفاء الصندوق من مايا قائلة لها: «إن الماضى يدفع والدتك إلى الجنون».

وبالفعل، عندما تعلم مايا عن الصندوق، تغضب وتنهار لأنه سيكشف الكثير من الأسرار، وتتسلل أليكس إلى الطابق السفلى لقراءة دفاتر أمها المراهقة، تظهر الصور السنوات الرهيبة فى بيروت وتكشف عن مراهقة مضطربة قضتها وقت الحرب ليسرد الفيلم بدقة حياتها اليومية خلال الحرب الأهلية، كانت أليكس لا تعرف شيئًا عن أي شيء من هذا - لا عن الحرب في لبنان، ولا عن تاريخ عائلتها، ولا عما كانت عليه والدتها عندما كانت صغيرة.

من الواضح أن مايا كانت طفلة عادية إلى حد كبير - قيمت الأفلام التي شاهدتها، ورقصت على بلوندي مع أصدقائها في النوادي الليلية على ضفاف النهر، ووقعت في حب صبي يدعى رجا (حسن عقيل). ولكن عندما تكون تلك الذكريات عالقة في مدينة في حالة حرب، فمن الواضح أن التوتر يكون خارج المخططات. هناك لقطة مذهلة لراجا ومايا على دراجته النارية، وهو يتسابق في متنزه في المدينة بينما يندفع الرصاص في الهواء من حولهما وتضيء سماء الليل خلفهما بالانفجارات. من الواضح أن حبهم جعلهم منيعين من الرصاص، أو هكذا يعتقدون، كل شخص لديه الكثير ليقوم به.

جوانا حاجى وخليل جريج "الذين كتبوا السيناريو مع جايل ماسيه"، لسنوات كانا يتساءلان عن دور الذاكرة فى تكوين الصور وكتابة التاريخ المعاصر، وأظهر الزوجان دائما اهتماما بالعلاقات العاطفية المرتبطة بصدمة الحرب، لكنهما قررا هذه المرة وضع تلك العلاقات النفسية على المحك حيث تشكل المجلات والأشرطة الخاصة بجوانا من عام 1982 إلى عام 1988 وصور رجلها فى زمن الحرب، الأرشيف الذى بُنيت حوله قصة مايا وأليكس.

إن قصتهما عبارة عن سرد تكون فيه تجربة أليكس لجماليات وسائل التواصل الاجتماعى فى محادثة مع الوجود المادى لصور شباب والدتها، ليولد فيلما فريدا ومؤثرا يعطى شكلا مختلفا لحياة وطبيعة تنتقل من جيل إلى جيل.

ففكرة الفيلم المرتكزة على مراسلات وجدت بعد 30 عاماً، بين جوانا حاجي توما وصديقتها على مدار 6 سنوات خلقت الرغبة عند صناعة بتقديم العمل؛ بهدف نقل لابنتهم عليا وأبناء جيلها مرحلة الثمانينات في لبنان، وأصداء هذا الماضي كان غريب بالنسبة لهم في هذا الوقت الذي يمرون فيه وأزمة لا سابقة لها".

شريط الذكريات متعدد المواقف والرؤى لهذا الفيلم جاء بشكل مدهش، سواء كوثيقة تاريخية أو كاكتشاف لحقائق مدفونة.

وكذلك الطرق المختلفة التي يتم بها إحياء الصور وسجلات القصاصات من خلال التأثيرات المرئية تؤسس القصة في وقتها ولكن في نفس الوقت تجلب الدراما والمتعة إلى واقع ملموس، يوضح أين ومتى تحدث المغامرات المختلفة بعمل جيد يجسد مزيج الأمل والحماس والازدراء.

هناك عدة لقطات تموج بنا بين البهجة والشجن، هناك لقطة مذهلة لراجا ومايا على دراجته النارية، وهو يتسابق في متنزه في المدينة بينما يندفع الرصاص في الهواء من حولهما وتضيء سماء الليل خلفهما بالانفجارات، من الواضح أن حبهما جعلهم منيعين من الرصاص، أو هكذا يعتقدون.

هناك بعض الأشياء مؤكدة: التأثير الذي يحدثه "صندوق الذاكرة" فوري ، والانطباع الذي يتركه سوف يستمر.

من حيث التمثيل ، فإن كلتا الممثلتين اللتين تلعبان دور مايا في مراحل حياتهما المختلفة أفضل حالً، تقدم بالوما فوتييه أداءً جيدًا وأصليًا للغاية مثل الابنة أليكس التي تعيد النظر في ذكريات والدتها.

تقدم ريم تركي أداءً جيدًا ومنال عيسى أيضًا أداءً جيدًا مع ما لديها مثل مايا الأصغر وكليمانس صباغ أيضًا والدة مايا وجدة أليكس.

"دفاتر مايا "عبارة عن دراما ممتعة عن ابنة تحاول التعرف على ماضي والدتها التي نشأت في مدينة مزقتها الحرب مع بعض الحقائق المكتشفة التي تحمل لكمة عاطفية.

تقول أليكس بوضوح أن عائلتها تقضي وقتًا مع الأشباح والموتى - أي جدها وعمها، اللذين قُتلا خلال الحرب، يشير هذا النهج المرتب إلى أن الماضي، إلى جانب كل ما تم فقده من الناحية المجازية والحرفية، يجب قبوله بل واستيعابه حتى يكون هناك أي نوع من الحل العاطفي المرضي، ذلك السرد يأتى مع موسيقى تصويرية مألوفة بشحنها من ثمانينيات القرن الماضي. هناك أيضًا تباين لطيف بين الأشكال التناظرية لتسجيل الذكريات (صور، دفاتر ملاحظات، رسائل) والطريقة التي توثق بها المراهقة أليكس حياتها (عبر الهاتف الذكي).