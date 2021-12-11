ألقت الأجهزة الأمنية في منطقة تبوك السعودية، القبض على مواطن أطلق النار على رجال الأمن بعد سرقته مركبة والهرب بها.

وانتشر مقطع فيديو يوثق لحظة محاصرة الشرطة للمتهم، حيث انتشر رجال الشرطة بكثافة بعد فترة قصيرة من وقوع الحادثة، والقبض على الجاني عقب تحديد مكانه.

وقالت شرطة تبوك، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، إنّ "دوريات الأمن تمكنت من القبض على مواطن أطلق النار على رجال الأمن من سلاح ناري بحوزته أثناء متابعته بعد سـرقته مركبة والهرب بها".

وأضاف البيان أنّه تم التعامل مع المقبوض عليه بما يقتضيه الموقف لتحييد خطره على المارة، والقبض عليه وضبط السلاح.

وكشفت إجراءات الاستدلال الأولية أن (المتهم) من أصحاب السوابق ومطلوب في قضايا جنائية، حيث تم إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وإحالته إلى النيابة العامة بالمنطقة.