سلوى خطاب عن زوجها المخرج أسامة فوزي: ساعدني على تطوير شخصيتي

قالت الفنانة سلوى خطاب، إن زوجها المخرج أسامة فوزي شجعها على مواصلة التمثيل والتطوير من شخصيتها.

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامية بوسي شلبي، عبر فضائية"TEN"، مساء الجمعة، أن العلاقة بينها وبين زوجها كانت في بداية الأمر صداقة، وبعد ذلك تحولت إلى حب، معقبة: "قدري اللي اخترته".

وأوضحت أنه كان دائمًا يعمل على حل مشكلات أصدقائه ومساعدتهم في تطوير أنفسهم والوصول إلى أحلامهم.

ولفتت إلى أنه استمر لفترة طويلة دون أن يعمل في السينما أو الإخراج، مشيرة إلى أنها لم تحب أن تشاركه في فيلم "عفاريت الأسفلت" والذي كان من إخراجه.

وأفادت بأنها بعدما خاضت فيلم "عفاريت الأسفلت" أصبح أسمها معروفًا أكثر من قبل، مضيفةً أنه عمل على إخراج الطاقة السينمائية التي بداخلها.