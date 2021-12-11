تايوان ترصد أول إصابة بمتحور أوميكرون من كورونا

أعلنت حكومة تايوان، اليوم السبت، رصد أول إصابة بمتحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون" في البلاد.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مركز قيادة الوضع الوبائي المركزي في تايوان قوله، إنّ المصاب كان عائدًا من إيسواتيني (منطقة جنوب إفريقيا)، وخضع بالفعل للحجر الصحي وفقا للقواعد التي تطبقها تايوان على جميع الوافدين.

وأضاف أنّ المصاب بالمتحور "أوميكرون" لم تظهر عليه أعراض المرض، وتبين عدم إصابة 10 أشخاص كانوا يجلسون في المقاعد أمام المصاب وخلفه على متن رحلته، وخضعوا للحجر الصحي المنزلي.

ونهاية الأسبوع المنصرم، كشف التحديث الوبائي الأسبوعي الخاص بفيروس كورونا، الذي أصدرته منظمة الصحة العالمية، أنه تم الإبلاغ عن حالات أميكرون في 57 دولة بجميع مناطق منظمة الصحة العالمية.

وأكّد الخبراء أنّ عدد الإصابات بفيروس كورونا المكتشف يتزايد بسرعة في جنوب إفريقيا، على الرغم من أن دوافع هذه الزيادات لا تزال غير معروفة"، إلا أنه من المعقول أن يكون السبب في ذلك هو انتشار متحور أوميكرون في هذه المناطق، وكذلك عن طريق الاختبار المعزز لوجود فيروس كورونا بعد أن تم تصنيف هذه السلالة على أنها "متغير مثير للقلق".