آلاف النمساويين يخرجون للشوارع احتجاجا على تدابير مكافحة كورونا

خرج عشرات الآلاف من الأشخاص إلى شوارع النمسا، اليوم السبت، للاحتجاج على تدابير مكافحة فيروس كورونا التي فرضتها الحكومة.

وذكرت الشرطة أن 15 ألف شخص تجمعوا في ميدان هيلدنبلاتس بوسط فيينا لحضور مسيرة، وانضم إليهم بعد ذلك الآلاف في المسيرة، وشارك فيها حوالى 44 ألف شخص.

ودعا رئيس حزب الحرية النمساوي اليميني المتطرف هربرت كيكل الحشد إلى مقاومة اللقاحات الإلزامية المقررة في النمسا اعتبارا من فبراير المقبل.

وقال إن هذا الإجراء، وكذلك الإغلاق غير المحدد لمن لم يتم تطعيمهم يعد "اعتداء على الإنسانية".

وأضاف السياسي الشعبوي اليميني المتطرف لمؤيديه إن "هذه الحكومة تتصرف بسادية".

وتخطط الحكومة، بدعم من أربعة من الأحزاب الخمسة الممثلة في البرلمان النمساوي، لجعل التطعيم إلزاميا للمساعدة في منع المزيد من موجات الإصابة بفيروس كورونا، ويجب أن تكون هناك عقوبات صارمة لأولئك الذين يرفضون التطعيم.

ونُظمت بالفعل عدة مظاهرات كبيرة في فيينا في الأسابيع الأخيرة ضد سياسات الحكومة بشأن فيروس كورونا، حيث اجتذبت كل واحدة منها أكثر من 40 ألف متظاهر.