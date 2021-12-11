وصول سفينة تحمل شحنة محترقة إلى ميناء في مدينة جوتنبرج السويدية

بعد أيام من تواجدها في عرض البحر، بعد اشتعال النار في جزء من حمولتها، تم نقل سفينة تابعة لشركة شحن في هامبورج إلى ميناء بمدينة "جوتنبرج" السويدية.

وذكر خفر السواحل السويدي، أن السفينة "الميرانت ستورني"، التي كانت محملة بالأخشاب، وصلت صباح اليوم السبت إلى ميناء "سكانديا" في جوتنبرج، قبالة الساحل الغربي السويدي.

وأظهرت تسجيلات من قناة "إس في تي" الإذاعية أن سفينة الشحن، رافقتها زوارق قطر بين قوارب أخرى.

والسفينة "الميرانت ستورني" راسية الآن، عند الرصيف "615"، حيث تتحمل "خدمة الإنقاذ البلدية" المسؤولية عن المزيد من عمليات مكافحة الحريق.

وذكر خفر السواحل أنهم سيخرجون الحمولة من السفينة، حتى يتمكنوا من الوصول إلى مصدر الحريق.

وتابع خفر السواحل، أن كل شيء مضى تحديدا طبقا للخطة اليوم السبت.

ونقل عن مسؤول الإنقاذ، ماتياس هينيبورن قوله في بيان رسمي "لكن الصور، التي حصلنا عليها من مروحية الشرطة تظهر أنه لا يزال الحريق يشتعل في الحمولة، وتتمثل المهمة الآن في إخماد الحريق".

وكان الحريق قد اندلع في السفينة السبت الماضي ومنذ ذلك الحين، تعمل عدة سفن بشكل مستمر مع مدافع المياه لإخماد الحريق.

وطبقا لشركة الشحن، كانت ناقلة البضائع، التي يبلغ طولها حوالي 177 مترا في طريقها إلى مدينة الاسكندرية المصرية. ولم يتضح بعد سبب الحريق.

وذكر متحدث باسم شركة الشحن "إن.إس.سي" ومقرها هامبورج أن الوضع تحت السيطرة.