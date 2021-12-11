أحكام طويلة بالسجن لمسؤولين عن حريق في ملهى ليلي في البرازيل

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قضت محكمة برازيلية بالسجن لمدد طويلة على 4 أشخاص مسؤولين عن حريق في ملهى ليلي في البلاد أسفر عن مقتل 242 شخصا لمدد طويلة، بعد مرور نحو تسع سنوات على الحادث.

وصدر حكم ضد مشغلي ملهى "كيس" الليلي في سانتا ماريا بولاية ريو جراندي دو سول أمس الجمعة بالسجن 22 عاما وستة أشهر، و19 عاما وستة أشهر في السجن بتهمة القتل الخطأ، كما صدر حكم ضد موسيقيين اثنين بالسجن 18 عاما لكل منهما.

واشتعلت النار في سقف الملهى الليلي عندما أشعل موسيقي ألعابا نارية خلال حفل لطلاب في يناير 2013.

وافتقرت مخارج الطوارئ للافتات المناسبة كما قيل أن طفايات الحريق كانت به أعطال.

وتوفي الضحايا الذين كان معظمهم من الشباب حرقا وخنقا، وتعرض 636 آخرون لإصابات.