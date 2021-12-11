ضبط مخزن أدوية غير مرخص في حملة لمتابعة منظومة القطاع الصحي بالمنيا

وجه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد أبو زيد، بمتابعة الحالة العامة بمنظومة القطاع الصحي، من خلال المرور على الصيدليات ومخازن الأدوية؛ للتأكد من مدى صلاحية الأدوية والتراخيص الخاصة بالمخازن والصيدليات.

وقاد أبو زيد حملة مكبرة على الصيدليات ومخازن الأدوية، بحضور الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة، وأعضاء التفتيش الصيدلي والتموين، ومسئولي الوحدة المحلية لمدينة المنيا، نجح خلالها في ضبط مخزن أدوية غير مرخص بحي غرب المدينة، وتم التحفظ على المضبوطات.

ووجه أعضاء التفتيش الصيدلي والتموين بحصر الأدوية للتأكد من مدى صلاحيتها، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات.

وعلى هامش الحملة، تابع نائب المحافظ، الحالة العامة بمستشفى سمالوط التخصصي، حيث تفقد نائب المحافظ، أقسام الكلى والاستقبال وغرف المراقبة ووحدة تلقي المواطنين بلقاح فيروس كورونا المستجد؛ لمتابعة سير العمل والوقوف على الاحتياجات الفعلية، موجها وكيل وزارة الصحة بتطعيم جميع الحضور بلقاح كورونا، في حالة ثبوت عدم تلقي الجرعات الخاصة باللقاح.

واستمع نائب المحافظ لشكاوى المرضى، موجها بسرعة الاستجابة لمتطلبات المرضى، تحقيقا للصالح العام للمواطنين.