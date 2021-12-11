تستمر جائحة فيروس كورونا في اجتياح دول العالم بعد نحو عامين من بدايتها، مع تباين الحصائل اليومية للإصابات والوفيات، ومع ظهور متحور "أوميكرون" الجديد من الفيروس فإن شعوب العالم تترقب الإجراءات الجديدة التي من المحتمل فرضها على السفر والتنزه وجداول العمل والأماكن العامة وغيرها، ويرصد هذا التقرير الإصابات والوفيات المُسجلة جراء فيروس كورونا في بعض دول العالم خلال الـ24 ساعة الماضية.

وفي رومانيا، سجلت وزارة الصحة 931 إصابة جديدة إلى جانب 73 حالة وفاة، ليرتفع بذلك عدد الإصابات إلى مليون و 792 ألفا و433 إصابة بينما بلغ إجمالي الوفيات 57 ألفا و636 حالة وفاة، وفي إيران، سجلت وزارة الصحة 1681 إصابة جديدة إلى جانب 58 حالة وفاة، ليرتفع بذلك عدد الإصابات إلى 5 ملايين و 963 ألفا و373 إصابة، بينما بلغت حصيلة الوفيات 130 ألفا و661 حالة وفاة.

وفي إندونيسيا، سجلت وزارة الصحة 228 إصابة جديدة إلى جانب 6 حالات وفاة، ليرتفع بذلك عدد الإصابات إلى أربعة ملايين و258 ألفاً و980 إصابة، بينما بلغ إجمالي الوفيات 143 ألفا و929 حالة وفاة، أما في نيبال، سجلت وزارة الصحة 194 إصابة جديدة إلى جانب حالة وفاة واحدة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 823 ألفاً و980 إصابة، بينما بلغت حصيلة الوفيات 11 ألفا و553 حالة وفاة.

وسجلت ليتوانيا 1592 إصابة جديدة إلى جانب 15 حالة وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 489 ألفا و673 إصابة، بينما بلغت حصيلة الوفيات 6956 حالة وفاة، وفي أرمينيا، سجلت وزارة الصحة 290 إصابة جديدة إلى جانب 21 حالة وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 342 ألفا و405 إصابات، بينما بلغت حصيلة الوفيات 7788 حالة وفاة.

وفي بيلاروسيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1837 إصابة جديدة بفيروس كورونا و16 وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 673 ألفا و269 حالة والوفيات إلى 5261 حالة،وفي كرواتيا، سجلت السلطات الصحية 3860 إصابة بفيروس كورونا ووفاة 58 شخصا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 651 ألفاً و 863 حالة والوفيات إلى 11 ألفا و574 حالة.

وسجلت سلطات الصحة في لاتفيا 805 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا و6 حالات وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 261 ألفا و 463 حالة والوفيات إلى 4366 حالة، وفي اليابان، سجلت السلطات الصحية 138 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و 728 ألفا و 548 حالة والوفيات إلى 18 ألفا و 372 حالة وفاة.

وسجلت سلطات الصحة في بنجلاديش 177 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و5 حالات وفاة واحدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و 578 ألفا و 996 حالة إصابة بينما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 28 ألفا و 22 حالة وفاة، وفي زامبيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 235 إصابة جديدة وحالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 210 آلاف و959 حالة والوفيات إلى 2669 حالة بينما بلغت حالات التعافي 206 آلاف و606.

وفي كمبوديا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 16 إصابة جديدة وأربع وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 120 ألفا و343 حالة والوفيات إلى 2982 بينما بلغت حالات التعافي 116 ألفاً و695، وفي مالطا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 111 إصابة جديدة دون تسجيل أي حالات وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 988 ألفا و115 حالة والوفيات إلى 470 حالة.

وفي إيرلندا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 4004 إصابات جديدة دون تسجيل حالات وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 618 ألفا و956 حالة والوفيات إلى 5788 حالة، وفي نيجيريا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 533 إصابة جديدة دون تسجيل حالات وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 216 ألفا و451 حالة والوفيات إلى 2981 حالة.