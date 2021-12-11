 بايدن يتحدث عن مأساة لا يمكن تصورها بعد الأعاصير التي ضربت البلاد - بوابة الشروق
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بايدن يتحدث عن مأساة لا يمكن تصورها بعد الأعاصير التي ضربت البلاد

د ب أ
نشر في: السبت 11 ديسمبر 2021 - 7:01 م | آخر تحديث: السبت 11 ديسمبر 2021 - 7:01 م

بعد الأعاصير المدمرة في الولايات المتحدة، والتي ربما أدت إلى سقوط عشرات القتلى، وعد الرئيس الأمريكي جو بايدن الولايات المتضررة بدعم الحكومة الاتحادية.

وقال بايدن، اليوم السبت: "فقدان أحد الأحباب في مثل هذه العاصفة يمثل مأساة لا يمكن تصورها" مضيفا: "نحن نعمل مع الحكام للتأكد من أن لديهم كل ما يحتاجون إليه".

وكتبت جين ساكى المتحدثة باسم بايدن على تويتر: "حزننا على صور الدمار لا يوصف"، مضيفة أن البيت الأبيض يتابع عن كثب آثار العواصف المدمرة التي هبت ليلة أمس على أجزاء كبيرة من البلاد.

وذكرت شبكة "سي إن إن" أن عشرات الأعاصير هبت على ست ولايات أمريكية.


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