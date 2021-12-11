مصطفى فتحي: هدفنا التتويج بلقب كأس العرب

أكد مصطفى فتحي، جناح المنتخب الوطني المصري، أن المنتخب يخوض منافسات بطولة كأس العرب «قطر 2021» بهدف واحد وهو التتويج بلقب البطولة.

ويلتقي المنتخب الوطني أمام نظيره الأردني، في الخامسة من مساء اليوم، السيت، على ملعب الجنوب، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من البطولة.

وقال مصطفى فتحي في تصريحات قبل المباراة مع القناة الرسمية للاتحاد الدولي «FIFA TV»: «منذ اليوم الأول ونحن نضع أعيننا على حصد اللقب».

وأضاف: «نحن جميعًا على قدر المسؤولية، لا يوجد فرق بين لاعبين قدامى وجدد وأتمنى الشفاء العاجل لأحمد حجازي وأيمن أشرف».