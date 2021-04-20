حذّر وزراء خارجية مجموعة الدول السبع، اليوم السبت، من "رد قوي" من الغرب على روسيا إذا قامت بغزو أوكرانيا، واصفين تلك الخطوة بأنها "خطأ استراتيجيا".



وقالت وزيرة الخارجية البريطانية، إليزابيث تراس، في اجتماع وزراء خارجية المجموعة، الذي ترأسته في ليفربول بإنجلترا: "في هذه العطلة الأسبوعية ستتخذ أكبر ديمقراطيات العالم موقفا في مواجهة المعتدين الساعين لتقويض الحرية، وسترسل رسالة واضحة بأنهم جبهة متحدة"، حسب ما نقلت النسخة الأوروبية لمجلة "بوليتيكو".



وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية إن تراس التقت، على هامش اجتماع مجموعة السبع، وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، حيث "اتفقا على دعمهما لأوكرانيا وعبّرا عن قلقهما العميق بشأن تعزيز القوات الروسية على الحدود الأوكرانية"، و"قالا إن أي توغل من طرف روسيا سيكون خطئا استراتيجي ستكون له عواقب خطيرة".



كما التقى بلينكن وزيرة الخارجية الألمانية الجديدة، أنالينا بيربوك، حيث "ناقشا الدعم لاستقلال وسيادة وسلامة أراضي أوكرانيا في مواجهة العدوان الروسي، واتفقا على الحاجة لرد قوي إذا صعّدت روسيا"، حسب بيان للخارجية الأمريكية.



واجتمع وزراء خارجية السبع وسط مخاوف متصاعدة إزاء حشد روسيا لنحو 100 ألف جندي على حدودها مع أوكرانيا. ويتهم الغرب الحكومة الروسية بالتحضير لغزو أوكرانيا عسكريا، وهو ما تنفيه موسكو بشكل متكرر. وتصف روسيا تلك الاتهامات بأنها ذريعة لزيادة الحضور العسكري لحلف شمال الأطلسي (الناتو) على حدود روسيا.



وحذّر الرئيس الأمريكي، جوزيف بايدن، الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في اجتماع افتراضي قبل أيام، من أن الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين "سيردّون بإجراءات اقتصادية وإجراءات قوية أخرى في حال التصعيد العسكري".