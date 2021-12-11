الآلاف يصطفون في بريطانيا لشراء قمصان تذكارية من تصميم بانكسي

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اصطف آلاف الأشخاص خارج متاجر في مدينة بريستول البريطانية لشراء مجموعة محدودة من قمصان (تي- شيرت) من تصميم فنان الشارع صاحب الشهرة العالمية بانكسي.

وتبيع كل من خمسة متاجر في المدينة مئات من القمصان الرمادية التذكارية، لمساعدة أربعة أشخاص يواجهون محاكمة على خلفية إسقاط تمثال تاجر الرقيق إدوارد كولستون، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا".

وتحمل القمصان صورة قاعدة تمثال كولستون الفارغة ويتدلى منها حبل إلى جانب حطام ولافتة مهملة مكتوب عليها بريستول.

وذكر بانكسي أنه سيتم تخصيص إيرادات البيع لأربعة أشخاص يواجهون المحاكمة الأسبوع المقبل لاتهامهم بإحداث أضرار جنائية.

وقال بانكسي إن البيع سيقتصر على قميص لكل مشتر، وإن تكلفة القميص تبلغ 25 جنبها إسترلينيا بالإضافة لضريبة القيمة المضافة.