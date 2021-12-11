بدء أعمال القافلة الطبية بقرية الخير والنماء بمركز الفرافرة في الوادي الجديد

بدأت أعمال القافلة الطبية المجانية، اليوم السبت، في قرية الخير والنماء بمركز الفرافرة في الوادي الجديد، ضمن مبادرة "حياة كريمة"، تقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية المتباعدة التي تستحق الرعاية الطبية.



وقال الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، إن القافلة بدأت أعمالها اليوم السبت، وتستمر لمدة يومين.



وتم البدء في تشخيص العديد من الحالات المرضية المختلفة، في ظل أن القافلة تضم تخصصات طبية تشمل نساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، والباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، وتوفير كل الأدوية بالمجان.



وأضاف محروس، أن القافلة الطبية في إطار سلسلة قوافل طبية مختلفة ضمن مبادرة "حياة كريمة" بمركز الفرافرة لتوفير الخدمات الطبية بالمناطق المتباعدة، وسد العجز في نقص التخصصات المختلفة.