الصحة العالمية: مصر دعمت إقليم شرق المتوسط بإنتاج اللقاحات والأدوية محلية الصنع خلال كورونا

قالت الدكتورة رنا الحجة مديرة إدارة البرنامج بالمكتب الاقليمي لمنظمة الصحة العالمية، إن اعتماد لقاح فيروس كورونا سيكون بشكل سنوي وموسمي، ولابد أن يدخل في برنامج التطعيمات الأساسية لجميع الدول، وحاليا هناك بعض التوجهات لدمج لقاح كورونا مع الانفلونزا.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقده المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية ظهر اليوم، بمناسبة اليوم العالمي للتغطية الصحية الشاملة.

وأشارت الحجة إلى أهمية الاعتماد علي الانتاج المحلي في مجال الصحة، فعلى سبيل المثال قبل جائحة كورونا كان هناك ضعف شديد في إنتاج اللقاحات بالمنطقة، ولكن خلال الجائحة قامت بعض البلدان بالعمل على إنتاج اللقاحات والأدوية مثل مصر والتي عملت على دعم الإقليم والمنطقة باللقاحات والأدوية المحلية الصنع.

ولفتت الحجة إلى ضرورة استمرار الخدمات المقدمة في جميع مجالات الصحة العامة في وقت الأزمات والأوبئة، لأن انشغال البلدان بالوباء وعدم تقديم هذه الخدمات يؤدي إلى مشاكل صحية كبيرة تظهر في القريب العاجل.

وعن إمكانية مشاركة القطاع الخاص في الأمور الصحية في البلدان التي تعاني أزمات صحية، أوضحت الحجة أن هذا الأمر يرجع إلى كل دولة والتي تقوم بعمل شراكات مع القطاع الخاص لدعمها في مجالات مختلفة، لافتة إلى أنه قد يكون للقطاع الخاص دور أساسي في النهوض بالصحة العامة، حتي لايكون هناك عبء كبير على القطاع الحكومي، مثلما يحدث في لبنان.