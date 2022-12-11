 النصر يهزم الظفرة بثلاثية ويضع قدما في المربع الذهبي لكأس الرابطة الإماراتية - بوابة الشروق
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النصر يهزم الظفرة بثلاثية ويضع قدما في المربع الذهبي لكأس الرابطة الإماراتية

د ب أ
نشر في: الأحد 11 ديسمبر 2022 - 8:37 م | آخر تحديث: الأحد 11 ديسمبر 2022 - 8:37 م

وضع فريق النصر قدما في الدور قبل النهائي من بطولة كأس رابطة المحترفين الإماراتية، وذلك عقب فوزه على الظفرة 3 / صفر، في ذهاب دور الثمانية من البطولة.

ويدين النصر في الفوز للاعبه عبد الله أنور الذي سجل ثلاثية الفريق في الدقائق 18 و43 و88. ويلتقي الفريقان مجددا في إياب دور الثمانية يوم الخميس المقبل.

وفي مباراة أخرى بنفس الدور، نجح شباب الأهلي في قلب تأخره بهدفين أمام الجزيرة إلى تعادل 2/2.

وتقدم الجزيرة عن طريق عبد الله رمضان في الدقيقة 29، قبل أن يضيف أشرف بن شرقي الهدف الثاني في الدقيقة 33.

لكن شباب الأهلي نجح في العودة عن طريق يحيى الغساني في الدقيقة 55، قبل أن يدرك زميله كارتابيا التعادل في الدقيقة 60.

ويلتقي الفريقان في إياب دور الثمانية يوم الخميس المقبل.


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