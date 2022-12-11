شقيق جندي أمريكي معتقل في روسيا يتهم ترامب بالتخاذل لإطلاق سراحه

اتهم شقيق الجندي الأمريكي السابق المعتقل في روسيا بول ويلان، الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالتخاذل خلال فترة ولايته، في العمل من أجل إطلاق سراح شقيقه.

وقال ديفيد ويلان، شقيق بول ويلان والذي يقبع في سجون روسيا منذ 2018 بعد الحكم عليه بالسجن 16 عاما بتهمة التجسس: "أعتقد أن العامين الأولين من سجن بول والتي كانت في فترة ولاية ترامب، لم تكن إدارة الرئيس السابق مستعدة أو مهتمة بالعمل في قضايا الاحتجاز غير المشروع"، بحسب موقع "ذا هيل" الأمريكي.

من ناحية أخرى، أثنى ويلان خلال لقاء تليفزيوني على خطوات الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن في المفاوضات بشأن تبادل الأسرى، مشيرا إلى عملية إطلاق واشنطن سراح تاجر الأسلحة الروسي فيكتور بوت مقابل إفراج موسكو عن نجمة كرة السلة الأمريكية بريتني جرينر، والتي جرت الخميس الماضي.

وقال ديفيد: "إدارة بايدن أكثر انخراطًا في عمليات الاحتجاز غير المشروع"، مضيفًا أن بايدن "أعطى الحكومة مزيد من الأدوات لمساعدة عائلات المعتقلين ظلما، وأيضا لمحاولة البدء في معاقبة الدول التي اعتقلتهم".

وانتقد ديفيد اهتمام ترامب مؤخرا بقضية أخيه قائلا: "يبدو أن الرئيس السابق ذكر الاعتقال غير المشروع لأخي بول خلال الـ 24 ساعة الماضية أكثر مما ذكره في العامين من رئاسته التي احتجزت فيها روسيا بول رهينة".

وأكد ديفيد خلال لقاءه التلفزيوني أن شقيقه "يشعر بخيبة أمل كبيرة" لعدم بذل جهد كاف لتأمين إطلاق سراحه.

وأضاف ديفيد أن وزير الخارجية أنتوني بلينكين أخبر أخيه أن الولايات المتحدة ستعرض على روسيا تبادلا كبيرا للأسرى من أجل إطلاق سراحه، وهو ما يجعل شعور أخيه بالاحباط أمر مفهوم.