اتحاد الكرة يتهم الاندية بالتسبب في اخفاق المنتخبات

انتقد إيهاب الكومي عضو الاتحاد المصري لكرة القدم، سياسة الأندية المصرية، تجاه احتراف لاعبيها، محملا إياها مسئولية اخفاق المنتخبات الوطنية بعكس ما يحدث بدول شمال إفريقيه وبخاصة المغرب.

وقال الكومي في تصريحات تليفزيونية، إن المنتخب المغربي حقق نتائج مميزة، وكت بتاريخا جديدا بالعبور للمربع الذهبي بكأس العالم، مشددا إن هذه النتائج الباهرة ترجع لكثرة اللاعبين المحترفين قائمة أسود الأطلس.

وأكد الكومي، إن الكرة المصرية تحتاج لزيادة عدد محترفيها من أجل تكوين جيلا قويا، يستطيع الوصول لكأس العالم وتحقيق نتائج إيجابيا.

وشدد الكومي، إن إخفاق المنتخبات المصرية، سببه هو انتصار الأندية على حساب المنتخبات، حيث ترفض إدارات الأندية الموافقة على خروج لاعبيها إلا بشرط قاسية جدا، وهو ما تسبب في ندرة عدد محترفينا.