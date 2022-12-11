 أوكرانيا: تضرر أكثر من 1298 طفلا في أوكرانيا نتيجة للعدوان المسلح الروسي - بوابة الشروق
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أوكرانيا: تضرر أكثر من 1298 طفلا في أوكرانيا نتيجة للعدوان المسلح الروسي

كييف (د ب أ)
نشر في: الأحد 11 ديسمبر 2022 - 12:25 م | آخر تحديث: الأحد 11 ديسمبر 2022 - 12:25 م

أعلن مكتب الإدعاء العام فى أوكرانيا، في بيان عبر تطبيق تليجرام، اليوم الأحد، أن عدد ضحايا الهجمات الروسية من الأطفال فى أوكرانيا بلغ 443 قتيلا وأكثر من 855 مصابا منذ بدء الغزو الروسي.

وأشار البيان، الذي أوردته وكالة الأنباء الأوكرانية "يوكرينفورم"، إلى أنه بحلول اليوم الأحد، ظل عدد الضحايا من الأطفال كما هو، 443 قتيلا وأكثر من 855 مصابا.

وأعلنت أوكرانيا أن قواتها المسلحة قتلت 94 ألفا و140 جنديا روسيا ، منذ بدء الغزو الروسي للبلاد في 24 فبراير الماضي، بحسب بيان أصدرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي(فيسبوك) وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (أوكرينفورم) اليوم الأحد.


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