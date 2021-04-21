 الجيش الألماني يستكشف في بولندا مواقع مناسبة لنظام باتريوت - بوابة الشروق
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الجيش الألماني يستكشف في بولندا مواقع مناسبة لنظام باتريوت

د ب أ
نشر في: الأحد 11 ديسمبر 2022 - 11:19 ص | آخر تحديث: الأحد 11 ديسمبر 2022 - 11:19 ص

ذكرت دوائر أمنية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن الجيش الألماني سيبدأ في بولندا هذا الأسبوع الاستعدادات لنقل نظام الصواريخ المضادة للطائرات "باتريوت" إلى هناك.

وذكرت الدوائر، أنه من المقرر أن يتوجه فريق استكشاف إلى بولندا بعد غد الثلاثاء القادم بعد انتهاء التنسيق بين الحكومتين في وارسو وبرلين.

ومن المقرر أن يتفقد العسكريون الألمان مواقع مناسبة للنظام المضاد للطائرات. والهدف من ذلك هو حماية البنية التحتية الحساسة بالجناح الشرقي بحلف شمال الأطلسي (ناتو).

ويذكر أن الحكومة الألمانية كانت قد عرضت على بولندا بطاريات مضادة للطائرات من طراز "باتريوت" من أجل تأمين مجالها الجوي بعدما أصاب صاروخ منطقة بولندية بالقرب من الحدود مع أوكرانيا في منتصف نوفمبر الماضي.

وتجدر الإشارة إلى أنه يمكن لنظام باتريوت التصدي لطائرات معادية ولصواريخ باليستية تكتيكية وكذلك لصواريخ موجهة، ويبلغ مداه أكثر من 60 كيلومترًا.
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