شكري عن القمة العربية الصينية: نقيم علاقات متوازنة على أساس المصالح المشتركة



شدد سامح شكري وزير الخارجية، على أهمية القمة العربية الصينية التي عُقدت في العاصمة السعودية الرياض.



وقال خلال مؤتمر صحفي مع وزير خارجية مقدونيا الشمالية بويار عثماني، اليوم الأحد، إن مصر ترى - شأنها شأن الدول العربية - ضرورة إقامة علاقات متوازنة على أساس المصالح المشتركة بين كل الشركاء الدوليين.



وأضاف أن أحدا لا يمكنه إنكار أن الصين دولة حققت إنجازات ضخمة في المجال الاقتصادي وأصبحت ثاني أكبر اقتصاد على مستوى العالم.



وأشار إلى أن الصين لها تأثير في محيطها الإقليمي والمحيط الدولي، بحكم مكانتها وقدراتها، لافتا إلى أن الدول العربية مهتمة أن يكون لها علاقات متوازنة مع كل الشركاء الدوليين بما يحقق المصالح المشتركة دون أن تكون هذه العلاقات على حساب أي طرف آخر.



ونوه بأن مصر والدول العربية مهتمة بالعمل على تعزيز العلاقات مع الشريك الصيني بما يؤدي إلى توسيع رقعة التعاون على المستوى السياسي والاقتصادي والثقافي.



ويوم الجمعة، شارك الرئيس عبد الفتاح السيسيِ، في القمة العربية الصينية الأولى بمشاركة عدد كبير من قادة الدول.



وشدد البيان الختامي الصادر عن القمة العربية الصينية على المضي بالتعاون بين العرب وبكين إلى آفاق أرحب، وتضمنت بنوده تأكيد على صيانة النظام الدولي القائم على أساس القانون الدولي والعمل متعدد الأطراف، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الدول العربية والصين القائمة على التعاون الشامل والتنمية.



وشملت البنود أيضا التأكيد على احترام سيادة الدول والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد باستخدامها واحترام مبدأ حسن الجوار، والتأكيد على مركزية القضية الفلسطينية في الشرق الأوسط وإيجاد حل عادل ودائم لها على أساس حل الدولتين، ودعم جهود إيجاد حل سياسي للأزمة الأوكرانية بما يضمن المصالح الجوهرية لجميع الأطراف.



كما تضمنت دعم الجهود الرامية إلى منع انتشار الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل، وتعزيز الجهود لمكافحة الإرهاب وإدانة الإرهاب بجميع أشكاله وصوره ودوافعه.