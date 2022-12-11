أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 94 ألفا و140 شخصا

أعلنت أوكرانيا أن قواتها المسلحة قتلت 94 ألفا و140 جنديا روسيا، منذ بدء الغزو الروسي للبلاد في 24 فبراير الماضي.



جاء ذلك في بيان أصدرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (أوكرينفورم) اليوم الأحد.



وقال البيان: إنه "في الفترة ما بين 24 فبراير 2022 و11 ديسمبر 2022، بلغ إجمالي الخسائر القتالية في صفوف العدو 2942 دبابة روسية و5920 عربة قتال مدرعة و1928 منظومة مدفعية و397 منظومة صواريخ متعددة الإطلاق "إم.إل.آر.إس"، و211 منظومة حربية مضادة للطائرات".



وأضاف البيان، أنه تم أيضا تدمير 281 طائرة حربية و264 مروحية و1613 طائرة مسيرة و167 من وحدات المعدات الخاصة، كما تم إسقاط إجمالي 592 صاروخ كروز للعدو".



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