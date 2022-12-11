بدأت وزارة التنمية المحلية، المحافظات، اليوم الأحد 11 ديسمبر، التطبيق الفعلى لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية المقرر أن تنشرها وزارة التنمية المحلية اليوم أيضًا فى إطار سعى الدولة المصرية لإرساء مناخ جاذب للاستثمار.

وحددت الاشتراطات العامة والخاصة في حالة وجودة "سندرة" بالمحل، يجب أن تكون طبقًا للأصول الفنية والهندسية وتشغيل من مساحة المحل نسبة لا تزيد على 75% من مساحة أرضية الجزء الذي تعلوه وألا يقل الارتفاع بين أرضيتها وسقفها عن 2 متر.

بالإضافة إلى أن تكون مفتوحة على المحل ومزودة بحاجز بارتفاع مناسب لا يتجاوز متر وربع، وأن تزود بوسيلة مأمونة للصعود إليها ويجوز أن تزيد مساحة السندرة على 75% من مساحة الأرضية بشرط ألا يقل الارتفاع بين أرضيتها وسقفها عن 2.30م مع توافر الضوء والتهوية المقررين بالمادتين "6.7".