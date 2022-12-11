شكري: ندرك مدى حساسية ملف الهجرة غير الشرعية لشركائنا الأوروبيين



قال سامح شكري وزير الخارجية، إن مباحثاته مع وزير خارجية مقدونيا الشمالية بويار عثماني تناولت ملف الهجرة غير الشرعية.



وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك، اليوم الأحد، أن مصر تدرك مدى حساسية هذه القضية بالنسبة لشركائها في أوروبا.



وأشار إلى أن مصر بذلت الكثير من الجهود لمنع أي هجرة غير شرعية تصدر من أراضيها سواء باتخاذ الوسائل الأمنية لمراقبة حدودها البحرية، وتفكيك منظومات الجريمة المنظمة التي تستغل هذه القضية لتحقيق الأرباح.



ولفت إلى بذل أيضا جهود تنموية لتوفير فرص العمل للمواطنين بما يحميهم من المخاطر المرتبطة بالهجرة بحثا عن الفوائد الاقتصادية.