كبير المسؤولين الطبيين في الصين: خطورة متحور أوميكرون تماثل الإنفلونزا

قلل كبير المسؤولين الطبيين في الصين زهونج نانشان من خطورة فيروس كورونا في حوار مع وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، حيث قال إن معدل الوفاة من متحور أوميكرون من فيروس كورونا مماثل للانفلونزا.

وقال في الحوار إن معدل الوفاة من أوميكرون نحو 1ر0%، وهو مماثل للانفلونزا العادية، كما أن العدوى نادرا ما تصل للرئتين.

وأضاف أن معظم المصابين يتعافون من المتحور خلال سبعة إلى عشرة أيام.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن تصريحات زهونج تأتي بعد التوجه الأخير للحكومة الصينية بشأن التعامل مع الفيروس، حيث قللت من مخاطره، مع تحرك الصين للخروج من سياسة عدم تسجيل إصابات.

وكانت الصين قد سجلت 10 آلاف و514 حالة إصابة جديدة بالفيروس أمس السبت، بانخفاض بنسبة أكثر من 20% مقارنة بأمس الأول الجمعة.

وأوضح زهونج أن هناك "حاجة ملحة" لزيادة معدل منح الجرعات التنشيطية، حيث أن السفر خلال العطلات المقبلة سوف يرفع من خطورة تفشي الفيروس.