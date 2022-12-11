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تقرير: بلاكستون ترجئ إطلاق صندوق أسهم جديد خاص بالمستثمرين الأثرياء

شركة الاستثمار العقاري الأمريكية بلاكستون بروبيرتي
شركة الاستثمار العقاري الأمريكية بلاكستون بروبيرتي
د ب أ
نشر في: الأحد 11 ديسمبر 2022 - 3:42 ص | آخر تحديث: الأحد 11 ديسمبر 2022 - 3:42 ص

من المحتمل أن ترجئ شركة الاستثمار المالي الأمريكية بلاكستون إطلاق صندوق أسهم جديد يستهدف المستثمرين الأثرياء حتى تتحسن أوضاع جمع الأموال والأسواق المالية.

ونقلت صحيفة فاينانشال تايمز عن مصادر مطلعة أن التأجيل المحتمل لفتح صندوق بلاكستون برايفيت إكويتي إستراتيجيز، يأتي فيما تكافح الشركة مع عمليات سحب متصاعدة في صندوقين آخرين.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الصحيفة قولها إنه كان من المقرر أن يكون الصندوق جزءا من إستراتيجية بلاكستون للسماح للأفراد الأثرياء بالاستثمار في الأسهم الخاصة.

وأضافت الصحيفة أن عملاء منتجات أخرى في بلاكستون يتوقعون حاليا إطلاق الصندوق بحلول أوائل 2023. ورفض مدير الاستثمار ومقره نيويورك التعقيب على تقرير فاينانشال تايمز.

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