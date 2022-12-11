أطلق الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، الحملة القومية المجانية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، اليوم الأحد، من مركز طب أسرة الحي السادس بمنطقة مدينة نصر.

وأعلن الوزير أن الحملة تستهدف تطعيم 16 مليون طفل من الأطفال المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر من عمر يوم إلى 5 سنوات بالمجان؛ حرصاً على رفع المناعة المجتمعية لدى الأطفال، بما يضمن الحفاظ على مصر خالية من المرض.

وأوضح الوزير أن أعمال الحملة ستستمر لمدة 4 أيام، من اليوم الموافق 11 ديسمبر وحتى يوم 14 من الشهر الجاري، بجميع محافظات الجمهورية، لافتاً إلى إمكانية مد فترة الحملة حال الحاجة لذلك لضمان الوصول إلى كافة الأطفال المستهدفين.

وأشار الوزير إلى توفير التطعيمات من خلال مكاتب الصحة والوحدات الصحية، فضلاً عن الفرق الطبية المتحركة التي تجوب الميادين الكبرى، ومحطات القطارات، والأتوبيسات، ومترو الأنفاق، وأماكن التجمعات، وبجوار المساجد، والكنائس، والنوادي وفي الأسواق ومواقف سيارات السفر والحدائق العامة.

وتابع الوزير أن الحملة ستجوب المنازل والشقق السكنية لضمان الوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين بالتطعيم في عموم محافظات الجمهورية، وذلك بدء من الساعة الثامنة صباحاً حتى الخامسة مساءً، طوال أيام الحملة.

ولفت الوزير إلى إعداد وتدريب كافة الفرق المشاركة في أعمال الحملة والبالغ عددهم حوالي 90 ألف شخص، يمثلون 54 فريق تطعيم، مؤكداً متابعة أعمال الحملة يومياً من خلال فرق الإشراف المركزية في الوزارة، والفرق الإشرافية بجميع المديريات والإدارات الصحية.

وأكد الوزير عمل وحدات الترصد بكافة محافظات الجمهورية على مدار الساعة، لرصد أي مرض واتخاذ التدابير والإجراءات للسيطرة عليه فورياً، وعلى رأسهم مرض شلل الأطفال، مؤكدا أن مصر تمتلك نظام ترصد قوي، فضلاً عن تقدمها في مجال الطب الوقائي.

رافق الوزير خلال إطلاق الحملة، الدكتور محمد شوقي، وكيل وزارة الصحة بالقاهرة، و«جيريمي هوبكنز» ممثل منظمة اليونيسيف بمصر.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية، أعلنت مصر خالية من مرض شلل الأطفال، عام 2006 وكانت أخر إصابة بشلل الأطفال مسجلة في مصر عام 2004.