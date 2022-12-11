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صلاح عبدالله: أتمنى المغرب يتوج بكأس العالم.. ليه لا؟

هاجر عادل
نشر في: الأحد 11 ديسمبر 2022 - 4:51 ص | آخر تحديث: الأحد 11 ديسمبر 2022 - 4:51 ص

أعرب الفنان صلاح عبدالله عن فخره وسعادته بفوز المنتخب المغربي على نظيره البرتغالي، قائلًا: "المغرب أدتنا درس أن مفيش مستحيل، ووصلتنا لمرحلة أننا نتمنى يأخدوا كأس العالم.. ليه لا؟".

وأضاف، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة"، عبر قناة ON TV، مساء السبت، أن هذا الفوز يُعد حدثًا تاريخيًا، لأنه أول منتخب عربي إفريقي يصل إلى الدور نصف النهائي، بجدارة واستحقاق.

وتابع أن كل العرب، خصوصًا المصريين، فخورين بالمنتخب المغربي، معقبًا أن: "منتخب البرتغال قوي لدرجة أنه كان ضمن المنتخبات المرشحة للحصول على كأس العالم".

ولفت، بشأن مباراة المنتخب الإنجليزي أمام نظيره الفرنسي، إلى أن إنجلترا أهدرت العديد من الأهداف، مستكملًا أن: "المونديال مجنون، ودا كان باين من التصفيات والأدوار التمهيدية".

ويُذكر، أن المنتخب المغربي استطاع الفوز على نظيره البرتغالي، بهدف دون رد، ليصبح أول منتخب عربي وأفريقي يتأهل إلى نصف النهائي في كأس العالم لكرة القدم، ومن المنتظر أن يلعب المغرب ضد الفائز من مباراة إنجلترا وفرنسا في الدور نصف النهائي يوم الأربعاء القادم على ملعب خليفة الدولي.

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