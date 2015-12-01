مجلس الأمن الروسي: روسيا تكثف إنتاج أقوى الأسلحة المتطورة

أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف اليوم الأحد، أن بلاده تعمل على تكثيف إنتاج أقوى الأسلحة المتطورة.

وقال ميدفيدف، في تصريح أوردته قناة "روسيا اليوم"، "إن عدو روسيا ليس فقط كييف بل أوروبا وأمريكا الشمالية واليابان ونيوزيلندا وغيرها من الدول"، وفق قوله.

على صعيد آخر، أكد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي فيرشين، على ضرورة استناد عمل مركز التنسيق المشترك، بشأن اتفاق الحبوب إلى مبدأ التوافق بين جميع الأطراف، وعدم استخدام الممر الإنساني لتصدير الحبوب عبر البحر الأسود لأغراض عسكرية، مشدداً على ضرورة إجراء عملية تفتيش شاملة وعالية الدقة بالطريقة المتفق عليها لمنع أي انتهاكات ولضمان سلامة الملاحة.

من ناحية أخرى، أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن الدول الغربية تخطط لبث الشقاق بين روسيا وجيرانها وشركائها في العالم.. مشيرا إلى أن العلاقات الدولية يجب أن تكون متكافئة وذات منفعة متبادلة وتلبي المصالح القومية لكل دولة.

وقال إن العمل يجرى حاليا ضمن الاتحاد الاقتصادي الأوراسي وبلدان رابطة الدول المستقلة من أجل بلورة الآليات التي من شأنها تخفيف الاعتماد على الغرب والتأثر به.

وأكد لافروف أمس السبت، أن فكرة إنشاء اتحاد الغاز بين روسيا وكازاخستان وأوزبكستان، لا تشتمل على أي لعبة جيوسياسية.