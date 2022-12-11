أجرى رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اتصالاً هاتفياً، اليوم مع الملك محمد السادس، عاهل المملكة المغربية، هنأه خلاله والشعب المغربي الشقيق، بصعود الفريق الوطني المغربي لكرة القدم إلى الدور نصف النهائي في بطولة كأس العالم لكرة القدم «قطر 2022».



وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، مساء الأحد، أكد بن زايد -خلال الاتصال- أن هذا الإنجاز التاريخي الأول لفريق عربي، بث أجواء الفرحة والبهجة، وأكد قدرة أبناء المغرب على المنافسة الحقيقية في البطولات الكبرى.



وأشاد بالأداء المتميز للفريق المغربي، وما أبدوه من عزيمة عالية وإصرار كبير على تحقيق الفوز وما أظهروه من أخلاق رياضية رفيعة، متمنياً للفريق المغربي التوفيق في المشوار المتبقي من البطولة.



من جانبه، أعرب الملك محمد السادس، عن شكره وتقديره للشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لتهنئته وما عبر عنه من مشاعر أخوية تجاه المغرب وشعبها، متمنياً لدولة الإمارات العربية المتحدة مزيداً من التقدم والنماء.