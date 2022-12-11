اليابان تسجل 119 ألفا و174 إصابة بكورونا و190 وفاة خلال 24 ساعة

أعلن قطاع الصحة في اليابان، اليوم الأحد، تسجيل 119 ألفا و174 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بانخفاض بواقع 16 ألفا و587 حالة مقارنة بأمس السبت.



وسجلت العاصمة طوكيو 12 ألفا و163 إصابة جديدة، بانخفاض 2395 مقارنة بأمس السبت.



وذكرت صحيفة "جابان توداي" اليابانية اليوم أن عدد المصابين الذين يتلقون العلاج بالمستشفيات بسبب أعراض خطيرة في طوكيو بلغ 15 شخصا، دون تغيير مقارنة بأمس السبت.



وبلغ الرقم على الصعيد العام 386 حالة، بارتفاع بواقع ثمان حالات مقارنة بأمس السبت.



كما سجلت اليابان 190 وفاة جديدة مرتبطة بالفيروس.



وبذلك يبلغ إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس في اليابان 25 مليونا و972 ألفا و791 حالة، والوفيات 51 ألفا و520، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.