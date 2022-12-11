المصادقة على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين إسرائيل والإمارات

صادقت إسرائيل والإمارات، اليوم الأحد، على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، والتي تُلغي أو تخفض الرسوم على 96% من المنتجات.

وقال ثاني الزيودي، وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية، في تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، إن بلاده وقعت أو صادقت على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع إسرائيل.

ونشر الوزير الإماراتي صورا خاصة بتوقيع الاتفاقية بين الإمارات وإسرائيل، ذكر من خلالها أن تلك الاتفاقية المهمة بين حكومتي الدولتين، ستُلغى أو تُخفض الرسوم على 96% من المنتجات وهو ما يوفر دفعة قوية للقطاعات الصناعية والخدمية في الإمارات.

وذكر ثاني الزيودي، أن التجارة البينية غير النفطية بين الإمارات وإسرائيل قد زادت بنسبة 114% في الأشهر الـ9 الأولى من العام الجاري 2022 بواقع 2 مليار دولار، ومن المفترض أن تحفز اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الجديدة هذا الازدهار التجاري.

ولفت الوزير الإماراتي إلى أن الاتفاقية الشاملة مع إسرائيل ستخلق المزيد من فرص التعاون بقطاعات رئيسية مثل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة والأمن الغذائي.

ووقعت إسرائيل والإمارات منتصف سبتمبر 2020 اتفاق سلام، في واشنطن برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وجرى بعدها تبادل السفراء، وتوقيع العديد من الاتفاقات في مجالات مختلفة بينها الاستثمار والزراعة والتجارة والطيران.