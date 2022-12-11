 مسؤول أوكراني: نعمل بنشاط على تطوير طائرات بدون طيار محلية الصنع - بوابة الشروق
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مسؤول أوكراني: نعمل بنشاط على تطوير طائرات بدون طيار محلية الصنع

كييف أ ش أ
نشر في: الأحد 11 ديسمبر 2022 - 10:10 ص | آخر تحديث: الأحد 11 ديسمبر 2022 - 10:10 ص
أعلن مسؤول أوكراني، اليوم الأحد، أن بلاده تعمل بنشاط على تطوير طائراتها بدون طيار والتي تعد واحدة من أكثر أنواع الأسلحة فعالية في الحرب ضد روسيا.

وقال أوليه بولديريف مدير مشروع يوكروبورونبروم - في تصريحات صحفية نقلتها وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية - إن الحرب الحالية تتجه نحو معركة الطائرات بدون طيار، وتعمل أوكرانيا بنشاط لتزويد المدافعين عن أمنها بهذه الأنظمة بالعدد المطلوب.

وأضاف أن القوات المسلحة الأوكرانية ستتلقى قريبا طائرة جوية جديدة بدون طيار ستساعدها في التصدي للقوات الروسية.

وأشار إلى أن الطائرة بدون طيار باتت جاهزة تقريبا ويتم اختبارها حاليا.

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