ضبط 5 أطنان حلاوة طحينة غير صالحة للاستهلاك بكفر الدوار

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أعلنت محافظة البحيرة، جهودها المبذولة لتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحلات والمصانع غير مرخصة؛ لمكافحة الغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر، ومنتهية الصلاحية واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

وشنت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر بالاشتراك مع مباحث التموين، حملة بقيادة مفتاح عبد اللطيف مدير عام التجارة الداخلية ناحية مركز كفر الدوار، أسفرت عن ضبط مصنع حلاوة طحينة غير صالحة للاستهلاك الآدمى.

وتم التحفظ على 5 أطنان من الحلاوة الطحينة داخل 50 برميلا، (650 كيلو حلاوة طحينية داخل براميل وحلل معدة للتعبئة، و200 كيلو عسل أسود يستخدم في التصنيع، 300 كيلو شراب جلوكوز، 14000 عبوة مستلزمات إنتاج).